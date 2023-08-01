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Süper Lig'de ilk derbinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'de ilk derbinin tarihi belli oldu!

Süper Lig’de yeni sezonun ilk iki haftasının fikstürü açıklandı. Sezon, 11 Ağustos saat 21.00'da oynanacak olan Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

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Süper Lig'de 1. ve 2. hafta programı açıklandı.

Süper Lig'de ilk düdük, 11 Ağustos Cuma günü 21.00'de Trabzonspor-Antalyaspor müsabakasıyla çalacak.

Ligin ikinci haftasında, 19 Ağustos Cumartesi günü 21.45'te ise Galatasaray-Trabzonspor rekabeti yaşanacak.

Süper Lig'de 1'inci haftanın programı şu şekilde:

11 Ağustos Cuma 

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü

19.15 Konyaspor-İstanbulspor

21.45 Pendikspor-Hatayspor

21.45 Kayserispor-Galatasaray

13 Ağustos Pazar 

19.15 Sivasspor-Samsunspor

21.45 Adana Demirspor-Rizespor

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi 

21.00 Alanyaspor-Başakşehir

21.00 Karagümrük-Beşiktaş

Süper Lig'de 2'nci hafta programı: 

18 Ağustos Cuma 

21.00 İstanbulspor-Kayserispor

21.00 Antalyaspor-Konyaspor

19 Ağustos Cumartesi 

19.15 Rizespor-Alanyaspor

21.45 Hatayspor-Kasımpaşa

21.45 Galatasaray-Trabzonspor

20 Ağustos Pazar 

19.15 Başakşehir-Karagümrük

21.45 Gaziantep FK-Sivasspor

21.45 Beşiktaş-Pendikspor 

21 Ağustos Pazartesi 

21.00 Ankaragücü-Adana Demirspor

21.00 Samsunspor-Fenerbahçe

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