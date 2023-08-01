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Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan deprem

Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre AFAD, Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18:06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18:06'da 5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) duyurduğu sarsıntı, yerin 7.24 kilometre derinliğinde oluştu. Vatandaşların aktardığı bilgilere göre deprem 40-45 saniye sürdü.

Sarsıntı ile birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar evlerinden çıktı.

Olumsuz bir ihbar gelmedi

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.

Başkan Altay'dan açıklama geldi

Yaşanan depremin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan açıklama geldi.

"Ekiplerimizle iletişim halindeyiz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altay şunları kaydetti:

Şehrimizde deprem hissettik. Ekiplerimizle ilçelerimizin son durumları hakkında iletişim halindeyiz. Hepimize geçmiş olsun. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.

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