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DGS sonuçları açıklanıyor 2023 ÖSYM nereden sonuca bakılır?

DGS sonuçları açıklanıyor 2023 ÖSYM nereden sonuca bakılır?

2023 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı sonrasında sorgulanıyor. ÖSYM tarafından sene başında yayımlanan sınav takvimi sonrasında, 2023 DGS sonuçları için tarih açıklandı. İşte ayrıntılar.

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. 16 Temmuz tarihinde girdikleri DGS sınavının ardından adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih açıklandı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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