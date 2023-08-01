BIST 7.236
DOLAR 26,96
EURO 29,60
ALTIN 1.687,00
HABER /  GÜNCEL

Asker oğlunu gördü, otobüs kazasında hayatını kaybetti

Asker oğlunu gördü, otobüs kazasında hayatını kaybetti

Otobüs kazasında hayatını kaybeden Sultan Hamit Ayrım'ın, Kırıkkale’de vatani görevini yapan oğlu Doğukan Ayrım’ı görmek için Kırıkkale’ye gittiği ve Kars’a dönüş yoluculuğunda hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Abone ol

Kars’ta 8 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı kazada ortaya çıkan detay yürekleri dağladı.

Kars’ta otobüs kazasında hayatını kaybeden Sultan Hamit Ayrım, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Sultan Hamit Ayrım’ın cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından alınarak, Kars Merkez Sahibu'z-Zaman Kamer Camii’ne götürüldü. Cenaze namazına, Ayrım’ın ailesinin yanı sıra Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Vali Yardımcıları Ramazan Taşkın ve Muhammed Enes Çıkrık, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Kars Milletvekili Adem Çalkın, Caferi Lideri Selahattin Özgündüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Sultan Hamit Ayrım, yakınlarının gözyaşları arasında Yeni Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

“Asker oğlunu gördü, kazada hayatını kaybetti”

Öte yandan, 1 kız , 1 erkek çocuğu bulunan Sultan Hamit Ayrım, Kırıkkale’de 2 aylık olan oğlu Doğukan Ayrım’ı kışlada ziyarete gittiği ve ziyaret sonrası memleketine geri gelmek için Ankara’dan otobüse bindi. Daha sonra Kars’a hareket eden otobüste yolcu olarak bulunan Sultan Hamit Ayrım, Sarıkamış Karakurt’taki kazada hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya turizmi 2023 yılında rekorlara doymuyor! Rakamlar açıklandı, lider ülke belli oldu!
Antalya turizmi 2023 yılında rekorlara doymuyor! Rakamlar açıklandı, lider ülke belli oldu!
Süleyman Kızıltoprak kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kariyeri
Süleyman Kızıltoprak kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kariyeri
Memur emekli zammı başladı yüzde 40 zam olacak mı?
Memur emekli zammı başladı yüzde 40 zam olacak mı?
Zeytinyağı ihracatı yasaklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan markette zeytinyağı fiyatını görünce...
Zeytinyağı ihracatı yasaklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan markette zeytinyağı fiyatını görünce...
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı! Bakan Işıkhan'dan açıklama
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı! Bakan Işıkhan'dan açıklama
Sezgin Baran Korkmaz ABD'de tahliye edildi
Sezgin Baran Korkmaz ABD'de tahliye edildi
Adana'da su kanalına giren ve kaybol genç kız polis ekipleri tarafından aranıyor
Adana'da su kanalına giren ve kaybol genç kız polis ekipleri tarafından aranıyor
Dimitris Itoudis Türkiye'ye küfür mü etti? Savcılık soruşturma başlattı
Dimitris Itoudis Türkiye'ye küfür mü etti? Savcılık soruşturma başlattı
Kaçakçıların oyununu polis bozdu! Nakliyeci kılığında taşıdıkları 12 göçmenle yakalandılar
Kaçakçıların oyununu polis bozdu! Nakliyeci kılığında taşıdıkları 12 göçmenle yakalandılar
Metin Sitti kimdir, aslen nereli? Koç Üniversitesi rektörü kimdir?
Metin Sitti kimdir, aslen nereli? Koç Üniversitesi rektörü kimdir?
Yeniden Refah Partisi TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği oylamasıyla ilgili kararını duyurdu
Yeniden Refah Partisi TBMM'de İsveç'in NATO üyeliği oylamasıyla ilgili kararını duyurdu
Ahmet Hamdi Topal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Ahmet Hamdi Topal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?