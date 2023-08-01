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Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e dönüyor! Anlaşma sağlandı...

Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e dönüyor! Anlaşma sağlandı...

Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve iki yıl önce sözleşmesini yenilemeyerek bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor'la anlaştı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart’ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk Beyaz, 2021/22 sezonunda Stuttgart'a Transfer oldu.

20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını FC Magdeburg'da kiralık olarak geçirmiş, devre arasında Stuttgart'a dönmüştü.

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