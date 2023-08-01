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Fatih Kırışık kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Fatih Kırışık kariyer hayatı ve eğitimi

Fatih Kırışık kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Fatih Kırışık kariyer hayatı ve eğitimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile 20 üniversiteye rektör atandı ve kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Fatih Kırışık atandı. Fatih Kırışık kimdir, aslen nereli, yaşı kaç?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve imzası ile 20 üniversiteye yeni rektörler atandı. Yeni rektör atanan üniversitelerden biri de Karabük Üniversitesi oldu.

FATİH KIRIŞIK KİMDİR? 

Yayımlanan kararnamede, "Karabük Üniversitesi Rektörülüğü'ne, 2574 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 ümcü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fatih Kırışık atanmıştır." denildi. Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), 2002, 2008 Yüksek Lisans, Türkiye, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 1999, 2002 Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 1993, 1998

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