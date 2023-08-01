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Şenol Güneş'ten transfere onay çıktı! Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Süper Lig'in eski yıldızı geri dönüyor!

Şenol Güneş'ten transfere onay çıktı! Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Süper Lig'in eski yıldızı geri dönüyor!

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in transferi için olumlu rapor verdiği öğrenilen Matias Vargas için bu hafta içinde temaslarını sıklaştırılacak.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Matias Vargas için yeniden masaya oturacak.

Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de transferi için olumlu rapor verdiği öğrenilen Arjantinli kanat oyuncusu için bu hafta içinde temaslarını sıklaştırılacak.

Ülkemizde daha önce Adana Demirspor'da forma giyen ve son olarak Çin'de top koşturan futbolcunun Beşiktaş forması giymeyi istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların Arjantinli oyuncuya 1.3 milyon Euro bandında bir maaş teklif edeceği de gelen haberler arasında.

Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi.

Arjantinli futbolcu, Adana Demirspor'da oynadığı 38 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu, yaptığı 13 asistle o sezon Süper Lig'in asist kralı olmayı başardı.

Bonservisi Espanyol'da bulunan başarılı futbolcu, Adana Demir macerasının ardından Shanghai Port'a transfer oldu.

2022 sezonunda 22 maçta 1 gol, 7 asist üreten Vargas, bu sezon ise 10 maçta 1 asistlik katkı yaptı.

6 milyon euro değer biçilen futbolcu, daha önce Deportivo ve Velez formalarını da terletti.

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