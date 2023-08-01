Yılmaz Can kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Yılmaz Can hayatı-kariyeri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile 20 üniversiteye rektör atandı ve kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Yılmaz Can atandı. Peki Prof. Dr. Yılmaz Can kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve imzası ile 20 üniversiteye yeni rektörler atandı. Yeni rektör atanan üniversitelerden biri de Giresun Üniversitesi oldu. Giresun Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Can atandı.

Prof. Dr. Yılmaz Can kimdir?

1962 Giresun'da doğdu. Giresun İmam Hatip Lisesi mezunu. Ankara Üniversitesi İhaliyat fakültesi'ni bitirdikten sonra 19 Mayıs Üniversitesi'nde akademisine devam etti. Prof. Dr. Yılmaz Can evli üç çocuk babasıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Giresun Milletvekili adayı olmuştu.

Eğitim Bilgileri Lisans1983-Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktora1991-Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi