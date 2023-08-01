Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon! 9 organizatör tutuklandı

Van'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 9 göçmen kaçakçısı organizatör tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, ilimiz genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs /şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan 13 ayrı operasyonda; 23 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 9 organizatör tutuklanmıştır."

"Ayrıca göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca el konulmuş, göçmen şahısların barındırılmasında kullanılan metruk olarak tabir edilen 1 adet yapı yıkılarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.