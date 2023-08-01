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Ali Cengiz Köseoğlu kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu hayatı

Ali Cengiz Köseoğlu kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu hayatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile 20 üniversiteye rektör atandı ve kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu atandı. Peki kimdir Ali Cengiz Köseoğlu, aslen nereli, kaç yaşında?

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Rektör atanan üniversitelerden biri de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi oldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne rektör olarak Ali Cengiz Köseoğlu atandı.

Ali Cengiz Köseoğlu kimdir?

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 1 Ekim 1971'de doğan Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Gazi Üniversitesinde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesinde doktora yapan Köseoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde görev yaptı. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Köseoğlu, iki kitap yazdı. Çok sayıda makalesi yayınlanan ve Yüksek Hakem Kurulu Üyesi olan Köseoğlu, evli ve iki çocuk babası.

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