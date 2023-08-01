Mehmet Kelleş kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Mehmet Kelleş kariyeri-eğitimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile 20 üniversiteye rektör atandı ve kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Kelleş atandı. Peki kimdir Mehmet Kelleş, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Kelleş nereden mezun?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve imzası ile 20 üniversiteye yeni rektörler atandı. Yeni rektör atanan üniversitelerden biri de Adıyaman Üniversitesi oldu. Adıyaman Üniversitesine rektör olarak Prof. Dr. Mehmet Kelleş atandı. Bu gelişme sonrası Prof. Dr. Mehmet Kelleş'in hayatı merak edildi. Peki kimdir Prof. Dr. Mehmet Kelleş, aslen nereli, yaşı kaç, kiminle evli?

MEHMET KELLEŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Tıp Bölümü okuyan Mehmet Kelleş, İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D.bölümünde doktarasını yaptı. Ardından üniversitesine doçent olarak atandı. Mehmet Keleş Ağustos Resmi gazete 2023 kararlarıyla Adıyaman Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Mehmet Kelleş'in Bölümü /Uzmanlık Alanı Kulak Burun BoğazHastalıkları'dır.