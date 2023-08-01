AÖF yaz okulu sınavı öncesi sınavın nasıl yapılacağı merak ediliyor. Günbegün konu hakkında aramalar sıklaşıyor. Son durum öğrenilmek istenirken "AÖF online mı? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?" sorusuna cevap aranıyor.

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AÖF yaz okulu sınavı için öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav öncesi en önemli konulardan biri sınavın nasıl yapılacağı... Bu nedenle sıkça "AÖF online mı?" sorusu yöneltiliyor.

AÖF sınavı online mı?

2023 AÖF yaz okulu sınavı online mı? Bu soru, sınava girecek öğrenciler tarafından merakla sorulurken Anadolu Üniversitesi, henüz 2023 AÖF yaz okulu sınavının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını açıklamadı.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

AÖF yaz okulu sınavı online mı?

Yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.