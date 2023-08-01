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Kazada yaralanan kadın şok etkisiyle sorduğu sorularla güldürdü

Kazada yaralanan kadın şok etkisiyle sorduğu sorularla güldürdü

Sakarya'da kontrolden çıkıp takla atan aracın içinden yaralı olarak çıkan kadın şok halinde sağlık ekiplerine sorduğu sorularla güldürdü.

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Kaza, Sakarya Adapazarı-Karasu D-650 karayolu Söğütlü ilçesi geçişinde meydana geldi. Almanya’dan geldiği öğrenilen E.E. idaresindeki yabancı plakalı panelvan tipi araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı kadın uzun bir süre, “4 çocuğum var, ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin” diye sayıkladı.

Sağlık ekipleri ise yaralı kadını ‘hayır ölmedin’ diyerek sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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