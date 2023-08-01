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Türkiye'den Suudi Arabistan'a! Süper Lig ekibi transferi duyurdu

Türkiye'den Suudi Arabistan'a! Süper Lig ekibi transferi duyurdu

TÜMOSAN Konyaspor, Ibrahim Sehic'in Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer olduğunu açıkladı.

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Konyaspor’un deneyimli kalecisi ve kaptanı Ibrahim Sehic, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej’e transfer oldu.

Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada kaptan Sehic’e veda edilerek, “Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic’in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor’umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic’e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Sehic, Konyaspor formasıyla 99 maça çıktı.

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