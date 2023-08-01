BIST 7.217
DOLAR 26,96
EURO 29,65
ALTIN 1.697,48
HABER /  GÜNCEL

Aylık 50 bin lira kazandırıyor ustasından gençlere çağrı: Ben bu işi yaparak ev aldım, araba aldım

Aylık 50 bin lira kazandırıyor ustasından gençlere çağrı: Ben bu işi yaparak ev aldım, araba aldım

Ekonomik getirisi yüksek olan ama tercih edilmeyen mesleklerden biri de su tesisatçılığı. Ancak tesisatçılar, çalışacak eleman bulamamaktan dertli. CNN Türk'e konuşan su tesisatçı ustası Mehmet Tutar, "Yevmiye üzerinden çalışan bir kişi minimum 35 bin TL kazanır, kendi işini yapan biri ise 50 bin TL'yi bu işten kazanabilir. “Ben bu işi yaparak ev aldım, araba aldım hatta dükkanımı aldım" dedi.

Abone ol

Para kazandıran meslekler arasında görülen ancak gençlerin pek tercih etmediği su tesisatçılığı sektörü, eleman sıkıntısı çekiyor.

CNN Türk'e konuşan su tesisatçısı Mehmet Tutar, bu sektörde para kazanmanın zor olmadığını belirterek, gençleri işi öğrenmeye çağırdı.  Tutar, şunları söyledi:

“Bana göre sıhhi tesisat mesleği bir altın bilezik. Hani derler ya ‘en ağırından altın’ bir meslek.” Su tesisatçısı Mehmet Tutar, mesleğini böyle görüyor ve gençlere sesleniyor. “Yaptığımız iş basit, ağır değil, kimse onlara ağır iş vermiyor. Zaten yardımcı eleman oluyor, o kırımı yapıyor, usta adam da pimaşı takıyor yorulmuyorsun da malzeme taşımaz usta, sadece işlemesini yapacak ve bunu yaparak da iyi para kazanabilirler. Yevmiye üzerinden çalışan bir kişi minimum 35 bin TL kazanır, kendi işini yapan biri ise 50 bin TL'yi bu işten kazanabilir.”

Tesisat işini tercih edenlerin sayısı az

Mesai saati saat 8'de başlıyor. Akşam 4 gibi bitiyor. Yani yaklaşık 7 saat çalışmış oluyorlar. Ama sıhhi tesisat işini tercih edenlerin sayısı az. “Şu anda bir çırak yanıma gelse hiçbir şey bilmese günlük benden alacağı para sigortası var 3 öğün yemeği var, benden alacağı minimum 600 lira o da hiçbir şey bilmeyen biri.”

Çırak gelsin yetiştirelim

Sıhhi tesisatçılar mesleklerinin değerli olduğu görüşünde. Mesleklerini öğretmek için yeni nesillere sesleniyor. “Ben bu işi yaparak ev aldım, araba aldım hatta dükkanımı aldım, tatile gidiyorum, yiyorum, içiyorum hepsini bu iş sayesinde yaptım. Ben istiyorum çırak gelsin, yetiştirelim, onlara iş öğretelim.”

ÖNCEKİ HABERLER
Kadir Ezildi reklam videosunda küfür olayı nedir? Kamerayı açık unuttu film koptu!
Kadir Ezildi reklam videosunda küfür olayı nedir? Kamerayı açık unuttu film koptu!
Keserler bıçaklar havada uçuştu! Ev sahibi kiracı kavgası kan akıttı
Keserler bıçaklar havada uçuştu! Ev sahibi kiracı kavgası kan akıttı
İYİ Parti’den yerel seçimlerde 'CHP ile ittifak' açıklaması
İYİ Parti’den yerel seçimlerde 'CHP ile ittifak' açıklaması
CHP ile ittifaka karşı çıkan İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na oy verdiniz mi sorusuna cevap
CHP ile ittifaka karşı çıkan İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na oy verdiniz mi sorusuna cevap
Ukrayna gece yarısı Moskova'ya 'Drone'larla saldırdı
Ukrayna gece yarısı Moskova'ya 'Drone'larla saldırdı
20 üniversiteye rektör atandı Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı
20 üniversiteye rektör atandı Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı
YÖK'e 5 üye seçildi Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı
YÖK'e 5 üye seçildi Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı
Burkina Faso ve Mali'den, ECOWAS'ın olası Nijer müdahalesine tepki: Burkina Faso ve Mali'ye savaş ilanı olur
Burkina Faso ve Mali'den, ECOWAS'ın olası Nijer müdahalesine tepki: Burkina Faso ve Mali'ye savaş ilanı olur
Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden girmenin en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi
Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden girmenin en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi
Toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Memur-Sen'den Bakan Şimşek'e kritik ziyaret
Toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Memur-Sen'den Bakan Şimşek'e kritik ziyaret
SPK'dan hisse senedi yatırımcılarına uyarı
SPK'dan hisse senedi yatırımcılarına uyarı
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! Kimler katıldı?
İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! Kimler katıldı?