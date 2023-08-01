Aylık 50 bin lira kazandırıyor ustasından gençlere çağrı: Ben bu işi yaparak ev aldım, araba aldım

Ekonomik getirisi yüksek olan ama tercih edilmeyen mesleklerden biri de su tesisatçılığı. Ancak tesisatçılar, çalışacak eleman bulamamaktan dertli. CNN Türk'e konuşan su tesisatçı ustası Mehmet Tutar, "Yevmiye üzerinden çalışan bir kişi minimum 35 bin TL kazanır, kendi işini yapan biri ise 50 bin TL'yi bu işten kazanabilir. “Ben bu işi yaparak ev aldım, araba aldım hatta dükkanımı aldım" dedi.

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Para kazandıran meslekler arasında görülen ancak gençlerin pek tercih etmediği su tesisatçılığı sektörü, eleman sıkıntısı çekiyor.

CNN Türk'e konuşan su tesisatçısı Mehmet Tutar, bu sektörde para kazanmanın zor olmadığını belirterek, gençleri işi öğrenmeye çağırdı. Tutar, şunları söyledi:

“Bana göre sıhhi tesisat mesleği bir altın bilezik. Hani derler ya ‘en ağırından altın’ bir meslek.” Su tesisatçısı Mehmet Tutar, mesleğini böyle görüyor ve gençlere sesleniyor. “Yaptığımız iş basit, ağır değil, kimse onlara ağır iş vermiyor. Zaten yardımcı eleman oluyor, o kırımı yapıyor, usta adam da pimaşı takıyor yorulmuyorsun da malzeme taşımaz usta, sadece işlemesini yapacak ve bunu yaparak da iyi para kazanabilirler. Yevmiye üzerinden çalışan bir kişi minimum 35 bin TL kazanır, kendi işini yapan biri ise 50 bin TL'yi bu işten kazanabilir.”

Tesisat işini tercih edenlerin sayısı az

Mesai saati saat 8'de başlıyor. Akşam 4 gibi bitiyor. Yani yaklaşık 7 saat çalışmış oluyorlar. Ama sıhhi tesisat işini tercih edenlerin sayısı az. “Şu anda bir çırak yanıma gelse hiçbir şey bilmese günlük benden alacağı para sigortası var 3 öğün yemeği var, benden alacağı minimum 600 lira o da hiçbir şey bilmeyen biri.”

Çırak gelsin yetiştirelim

Sıhhi tesisatçılar mesleklerinin değerli olduğu görüşünde. Mesleklerini öğretmek için yeni nesillere sesleniyor. “Ben bu işi yaparak ev aldım, araba aldım hatta dükkanımı aldım, tatile gidiyorum, yiyorum, içiyorum hepsini bu iş sayesinde yaptım. Ben istiyorum çırak gelsin, yetiştirelim, onlara iş öğretelim.”