İmamoğlu'ndan 'değişim' yemeği! Kimler katıldı?

Seçimlerin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş iddialarda bulundu.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100'de katıldığı canlı yayında CHP'de değişim isteyen Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken kulis bilgisi paylaştı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yemekte bir araya geldiğini açıkladı.

İsimleri tek tek açıklayan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı;

'değişim' yemeğine kimler katıldı?

Saat 20.00 sularında İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular. Kafenin ismi de bende var. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor.

10 ağustos'ta duyuracak?

Ekrem İmamoğlu’nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos’ta bunu duyurması bekleniyor. Bugün konuştuğum İmamoğlu'na yakın kaynaklar böyle diyor.

Önder Sav da katılacak

Muhtemelen işin teknik direktörlüğünde olan Karayalçın, Öymen, Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi herhalde bunun altyapısı hazırlayıp fikir alışverişinde bulunuyorlar. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım.