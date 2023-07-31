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Icardi'nin maaşının bir kısmını üstlenen sponsor belli oldu!

Icardi'nin maaşının bir kısmını üstlenen sponsor belli oldu!

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini Paris Saint-Germain'den aldı. Sarı kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun maaşının bir kısmını öderken, kalan kısmını da sponsor karşılayacak.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini 10 milyon Euro bedel karşılığında PSG'den aldı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Arjantinli yıldızın maaşının 6 milyon Euro'luk kısmını Galatasaray, kalan kısmını ise sponsor ödeyecek.

Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru RAMS Global, Icardi'nin maaşının bir kısmını üstlendiğini duyurdu.

Sponsor tarafından yapılan açıklamada, "RAMS Global olarak stat isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferine katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

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