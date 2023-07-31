Abdullah Ağar Rusya'nın yeni hedefini açıkladı!

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Türk televizyonlarında ilk kez söyleniyor" diyerek Rusya'nın yeni hedefinin Almanya olduğunu belirtti.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken sahada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yaptığı son açıklamayla yeni bir krizin fitilini ateşledi. Polonya Başbakanı Morawiecki, geçtiğimiz günlerde Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı darbe girişimine kalkışan ve sonrasında Belarus'a taşınan paralı asker grubu Wagner'in Polonya sınırına yaklaştığını iddia etti.

"Durum daha tehlikeli hale geliyor"

Morawiecki, Wagner'e ait 100'den fazla paralı askerin Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rusya'nın Kaliningrad bölgesine ilerlediğini söyledi. "Şimdi durum daha da tehlikeli hale geliyor" diyen Morawiecki, "Bu kesinlikle Polonya topraklarında daha fazla hibrit saldırıya doğru bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmeler sonrası 'Rusya'nın yeni hedefi Polonya mı?' soruları akıllara gelirken Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın yeni hedefi: Almanya

ABD ve NATO'nun Rusya'yla doğrudan savaşmıyormuş gibi yaparak Ukrayna üzerinden bu durumu ilerlettiğini söyleyen Ağar, Rusya'nın da böyle bir girişim içerisinde olabileceğini söyledi. Rusya'nın Polonya ve Baltık ülkeleriyle çok önemli bir hesabının olduğunu söyleyen Ağar, Rusya'nın yeni hedefinin Almanya olduğunu belirtti. Ağar "Bunu da ilk defa Türk televizyonlarından söylemiş olayım. 4+2'yi bozduğu için şimdi bu işin arkasında asıl müsebbi olarak aslında Rusya Almanya'yı görüyor." dedi.

"Ukrayna'ya saldırmasının temel gerekçesi de bu"

Sovyetler Birliği'nin dağılma aşamasında pek çok ülkeyle müzakereler yapıldığını ve Rusya'nın bunlara güvenerek bölgeden çıktığını söyleyen Ağar, "Şimdi bütün bunları yapmış olmasına rağmen 1200 km ilerledi. Önceden 6 Varşova Paktı Ülkesi ile Almanya Almanya'ya başta olmak üzere Avrupa Varşova Paktı Rusya'nın kuşatması altındayken Sovyetler Biriliği'nin şimdi iş tamamen değişti ve Rusya kuşatma altında. Ukrayna'ya saldırmasının temel gerekçesi de bu. Benimle bir anlaşma imzaladınız, sözler verdiniz ama bunların hiçbirini yerine getirmediniz. Benden ayrılan birçok ülkeyi NATO'ya aldınız ve bunla beraber İsveç ve Finlandiya." ifadelerini kullandı.