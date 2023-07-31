İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Esenyurt'taki saldırganlar yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şüphelilerin tamamının yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta meydana gelen olayla ilgili şüphelilerin tamamının gözaltında olduğunu duyurdu. Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında.

Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898’nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik.

OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAK İÇİN BOŞUNA ÇABALAMAYIN. GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ TOPLUM DÜZENİNİ BOZANLARI, SUÇ İŞLEYENLERİ HUKUK ÖNÜNE ÇIKARTMAYA KARARLIDIR❗️

SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR.