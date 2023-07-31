Ava giderken av oluyordu! Kafa derisinden ve elinden ısırıldı kanlar içinde kaldı

Florida Nehri'nde keşfe çıkan köpekbalığı dişi avcısı, bir timsahın saldırısına uğradı. Timsah tarafından elinden ve kafasından ısırılan avcı, karaya çıkmayı başararak hayvana yem olmaktan son anda kurtuldu. Talihsiz avcının uğradığı saldırı sonrası hali adeta içler acısı.

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Bir megalodon dişi bulma umuduyla Orlando’daki Myakka Nehri’nin dibine kadar inen köpekbalığı dişi avcısı Jeffrey Heim’e saldıran timsah, nehri kırmızı renge döndürdü.

İri dişli timsah, ne olduğunu anlamadan önce Heim’i iki kez kafasından ısırdı. Kafasına bağlanan GoPro kamera da, aynı anda neler olduğunu kaydediyordu.

Timsahın kendisi kamerada görünmedi ancak Heim ısırıldıktan sonra kafatasından kan akarken su, korkutucu bir kırmızıya döndü. Su geçirmez GoPro kafasına bağlı olmasaydı yaralarının çok daha kötü olabileceği bekleniyordu.

Kafa derisi ve eli, timsah tarafından ısırıldı

Hayvan, kafa derisini ve elini ısırdı ama Heim sakinliğini koruyarak başka bir darbeden kaçınmayı başardı. Nehir kıyısına vardı ve yardım istedi.

Kafası 34 defa zımbalanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Çektiği çileyi TikTok’ta belgeledi ve hayranlarına ameliyat olmadan önce bir hastanedeki hallerini gösterdi. Başındaki ciddi kesiklerin yanı sıra morarmış ve şişmiş gözleri bulunuyordu.

Yaralarına rağmen, saldırı onu köpekbalığı dişi toplama tutkusundan uzaklaştırmadı, hatta yaptığı açıklamada, “Nihayetinde, bir gün yaşlandığımda, en iyilerden oluşan bir müzeye sahip olmak istiyorum… ve artık burada olmadığımda bu hikayeyi başkalarına aktarmak istiyorum.” dedi.