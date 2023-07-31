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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Mithat Yenigün açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Mithat Yenigün açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe eski Divan Kurulu Başkanvekili Mithat Yenigün ile ilgili kullandığı ifadelerle ilgili kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

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Başkan Koç, "29 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantımızda, Kulübümüzün eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüksek Divan Kurulu Başkanvekili Mithat Yenigün ile ilgili dile getirmiş olduğum sözlerin maksadını aştığını kendisi ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Mithat Yenigün’e, Kulübümüzün çatısı altında bugüne kadar verdiği tüm kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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