BIST 7.183
DOLAR 26,93
EURO 29,73
ALTIN 1.701,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da dron destekli trafik denetimi: Kemer takmayan sürücülere ceza yağdı!

İstanbul'da dron destekli trafik denetimi: Kemer takmayan sürücülere ceza yağdı!

İSTANBUL'da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir sürücüler, ''Ne yalan söyleyeyim genelde takmıyorum. Emniyet kemerini bir daha takar mıyım bilmiyorum orası meçhul'' dedi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Beşiktaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde denetim noktası oluşturdu. Kontrollerde durdurulan araçların ve sürücülerin belgeleri incelendi. Dron destekli denetimlerde emniyet kemeri takmayan 5 sürüye 436'şar lira olmak üzere toplamda 2 bin 180 lira para cezası kesildi.

“Emniyet kemerini bir daha takar mıyım bilmiyorum orası meçhul''

Seyir esnasında kemer takmadığı tespit edilen bir sürücü, ''Haklılar, yapacak bir şey yok. Onlar da bizi düşünüyor. Daha yeni bir yere uğradım, ne yalan söyleyeyim genelde takmıyorum. Emniyet kemerini bir daha takar mıyım bilmiyorum orası meçhul'' dedi.
Denetimlerin süreceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru alacak! Başvuru tarihi belli oldu
Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru alacak! Başvuru tarihi belli oldu
Mahsun Kırmızıgül yeni şarkısını ilk kez Çeşme'de söyledi!
Mahsun Kırmızıgül yeni şarkısını ilk kez Çeşme'de söyledi!
Yaban hayvanlarının sıcaktan etkilenmemesi için doğaya yalaklar yerleştirildi
Yaban hayvanlarının sıcaktan etkilenmemesi için doğaya yalaklar yerleştirildi
İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi! İşte yeni tarife... Tam biniş 13 TL oldu
İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi! İşte yeni tarife... Tam biniş 13 TL oldu
Almanya'da aşırı sağcı AFD'ye karşı uyarılar artıyor!
Almanya'da aşırı sağcı AFD'ye karşı uyarılar artıyor!
Kadın bekçi olma şartları neler? Kadın bekçi yaş ve boy şartı kaç olmalı?
Kadın bekçi olma şartları neler? Kadın bekçi yaş ve boy şartı kaç olmalı?
Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor
Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor
Nijer Başbakanı: Nijer, ECOWAS yaptırımlarını kaldıramaz!
Nijer Başbakanı: Nijer, ECOWAS yaptırımlarını kaldıramaz!
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çıkan çatışmada ölü sayısı 9'a yükseldi!
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çıkan çatışmada ölü sayısı 9'a yükseldi!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak
Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili yayın yasağı getirildi
Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili yayın yasağı getirildi
17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, İstanbul'da başladı
17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, İstanbul'da başladı