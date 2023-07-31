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Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çıkan çatışmada ölü sayısı 9'a yükseldi!

Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çıkan çatışmada ölü sayısı 9'a yükseldi!

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana devam eden çatışmalarda 9 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.

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Kampın yer aldığı Sayda kentindeki İslami Doktorlar Sendikası Başkanı Gassan Sis, 3 günlük çatışmanın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Sis, bugün yeniden başlayan çatışmaların ardından ölü sayısının 9'a yükseldiğini 40'tan fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralıların Sayda kentindeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Sis, kamptaki hastanelerin ise çatışmalar nedeniyle hizmet dışı kaldığını ifade etti.

Sendika Başkanı Sis, kamptaki hasta 6 Filistinlinin bölgeden çıkarıldığını kaydetti.

Sayda kentinde yollar kapatıldı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, kamptan fırlatılan bazı havan mermileri Sayda kentinin sebze haline düştü.

Havan mermilerinin kamp çevresindeki mahallelere düşmesi nedeniyle ordu, birçok yolu güvenlik tedbirleri kapsamında kapattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ilköğretim öğrencilerini taşıyan servise mermi isabet ettiği, öğrencilerin bir müddet araç içerisinde yerde yattığı görüldü.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda 29 Temmuz'da Fetih Hareketi ile husumetli olduğu bazı Filistinli gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı.

NNA'da dün yayımlanan haberde iki günlük çatışmalarda 6 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda "şüphe uyandırıcı" olduğunu ifade etmişti.

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