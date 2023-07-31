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17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, İstanbul'da başladı

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, İstanbul'da başladı

İSTANBUL Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde, 48-55-65-80-110 kilo müsabakaları yapılıyor.

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60'ın üzerinde ülkeden 600 sporcunun katıldığı şampiyonanın yarı final müsabakaları da bu akşam yapılacak açılış töreninden sonra gerçekleştirilecek.

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Grekoromen

Mehmet Hanifi Sarp (45 kilo), Abdulsamet Uçar (48 kilo), Ömer Altaş (51 kilo), Halil Çınar (55 kilo), Kemal Şahbaz (60 kilo), İbrahim Hayri Aydemir (65 kilo), Alkan Akar (71 kilo), Emir Tuğra Dayal (80 kilo), Alihan Bereket (92 kilo), Cemal Yusuf Bakır (110 kilo)

Kadınlar

Fatma Yılmaz (40 kilo), Yağmur Karabacak (43 kilo), Hava Konca (46 kilo), Nil Aktaş (49 kilo), Özlem Gürsoy (53 kilo), Eylem Engin (57 kilo), Beyza Nur Akkuş (61 kilo), Duygu Gen (65 kilo), Elif Şevval Kurt (69 kilo), Elmira Yasin (73 kilo)

Serbest Stil

Ebubekir Gür (45 kilo), Efe Ramazan Karataş (48 kilo), Kahraman Eski (51 kilo), Hacı Zade (55 kilo), Vahid Samed Yılmaz (60 kilo), Remzi Temur (65 kilo), Ferhat Yiğit (71 kilo), Hüseyin Deniz Kabaktaş (80 kilo), Eyyüp Çetin (92 kilo), Ruşen Arda Güler (110 kilo)

17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, 6 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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