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Şişli'de 3 buçuk yaşındaki Furkan öldü! Acı olay baba uyuyakalınca yaşandı

İSTANBUL Şişli'de 3 buçuk yaşındaki çocuk sıcak hava nedeniyle açık bırakılan pencereden düşerek hayatını kaybetti. Düşme sonrası babasının çocuğu kucağına aldığı anlar yürekleri dağladı.

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Olay, önceki hafta cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Şişli Feriköy’de meydana geldi. İddiaya göre, baba Taner Bardakçı salonda 3 buçuk yaşındaki oğlu Furkan Bardakçı ile bir süre oyun oynadıktan sonra koltukta uyuyakaldı.

O esnada çocuk pencere kenarındaki koltuğa çıkarak pervaza tırmanmaya çalıştı.

Dengesini kaybeden çocuk, pencereden aşağı düştü. Binanın 3. katından aşağıya düşen Furkan Bardakçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne gelen gürültüye koştu

Anne gürültüyü duyarak salona geldi ancak oğlunu göremeyince pencereden aşağıya baktı. Korkunç manzarayla karşılaşan kadının çığlıklarını duyan baba Taner Bardakçı koşarak aşağıya indi.

Yerde hareketsiz yatan oğlunu kucağına alan baba gözyaşlarına boğulurken yürekleri dağlayan o anlar kameralara yansıdı.

Hastanede götürülen çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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