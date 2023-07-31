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Batman'da korkutan kavga! Adliyenin önünde silahlar patladı

Batman'da korkutan kavga! Adliyenin önünde silahlar patladı

Batman'da husumetli iki kişi adliyenin önünde silahlı kavga etti. Kavgada bir kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Batman Adliyesi önünde husumetli 28 yaşındaki R. N. ve İ.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İ.T'nin tabancayla ateş etmesi sonucu R.N. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatı.

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