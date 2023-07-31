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Osmaniye polisinden büyük asayiş uygulaması! 16 kişi tutuklandı

Osmaniye polisinden büyük asayiş uygulaması! 16 kişi tutuklandı

Osmaniye'de polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 114 şahsı yakaladı.

Şüphelilerden 3 adet av tüfeği, 2 adet tüfek, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 66 adet tabanca fişeği, 3 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet, 5 adet bisiklet, 1 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 1 adet okey takımı, 500 tl kumar parası, 31.29 gr bonzai, 8.43 gr metamfetamin, 0.82 gr eroin, 3 adet soboxone uyuşturucu hap, 30 adet nevrontin uyuşturucu hap, 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 16 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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