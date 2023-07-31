Terzi dizisi 2. sezon Dimitri'yi kim oynuyor, Dimitri'nin hikayesi gerçek mi?

Merakla beklenen dizi Terzi, Netflix'te 2. sezonu ile başladı. Sosyal medyanında gündeminde olan dizinin dikkat çeken karakterinde biri de Yunanlı Dimitri, Peyami'nin kaç kardeşi. Dimitri karakterine hayat Salih Bademci, büyük alkış topladı. Esvet'e saplantılı bir şekilde aşık olan Dimitri aynı zamanda Peyami'nin de en yakın dostu. Terzi dizisinde Dimitri karakterine Salih Bademci hayat veriyor.

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Netflix dizisi Terzi 2. sezonu ile 28 Temmuz'da başladı. 7 bölümden oluşan 2. sezonu da büyük beğeni topladı. Terzi'nin hem konusu hem de oyuncu kadrosu büyük ilgi gördü. Özellikle dizide Dimitri karakterine hayat veren oyuncu Salih Bademci büyük beğeni topladı. Kusursuz oyunculuğu ile Dimitri karakteri ile Salih Bademci izleyiciden tam not aldı. Kadınlara, içkiye zaafı olan Dimitri 2. sezonda Esvet ile evleniyor. Fakat işler hiçte umduğu gibi olmuyor.

Bir çoğumuzun Öyle Bir Geçer Ki Zaman ki dizisinden hatırladığı Salih Bademci, İstanbullu Gelin dizisi ile yıldızını iyice parlattı. Daha sonra Özge Özpirinçci ile İlk ve Son dizisini çeken Salih Bademci oyunculuğu her geçen gün ilerleterek büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Terzi Peyami gerçekte kim?

Peyami, Terzi dizisinde önemli bir karakterdir. Ancak gerçek hayatta kim olduğu hala bir sır gibi saklanmaktadır. Dizinin senaristi ve yapımcısı olan Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yaratılan bu karakter, izleyicileri meraklandırmaktadır. Peyami’nin kim olduğu ve hikayesi, Terzi dizisinin en önemli gizemlerinden biridir.

Netflix Terzi dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda başrolde Terzi olan Peyami var. Peyami'ye başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy hayat veriyor. Peyami'nin en yakın arkadaşı Dimitri'ye ise Salih Bademci alkışlanack bir performansla hayat veriyor. Peyami'nin asistanı olan Suzi karakterine ise adı aşk dedikodularına karışan manken Ece Sükan hayat veriyor. Dimitri'nin nişanlısı Esvet (Fürize) ise güzel oyuncu Şifanur Gül hayat veriyor. Peyami'nin Kars'ta yaşayan ve engelli olan babası Mustafa'ya ise Olgun Şimşek hayat veriyor. Peyami'nin diktatör babaannesi Sülün Hanım'a ise usta oyuncu Celile Toyon hayat veriyor.

Salih Bademci kimdir?

1984 yılında İzmir'de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.

1984 yılında İzmir'de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü. Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Serdar Akar'ın Barda filminde rol alması ile başladı. Ardından yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı.

2007 yılında Siyah Beyaz ve Renkli (SBR) adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Tiyatro çalışmalarına kurucusu olduğu Siyah, Beyaz ve Renkli bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak devam etti. Tesir adlı oyundaki performansı ile 15. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü.

2010-2013 yılları arasında Hakan karakterini canlandırdığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile tanınmaya başladı. 2014 yapımı Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini, 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı. İstanbullu Gelin'de Fikret, Kulüp dizisinde Selim Songür karakterini canlandırdı.

Salih Bademci eşi kimdir?

20 Ağustos 2015 tarihinde oyuncu İmer Özgün ile evlendi. Çift, 2019 yılında kızları İklim'i kucağına aldı.