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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.243,67 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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BIST 100 endeksi, 7.243,67 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,50 puan ve yüzde 2,46 değer kazancıyla 7.240,40 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 91,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,06 ve holding endeksi yüzde 1,99 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,09 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 2,28 ile spor endeksi oldu.

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

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