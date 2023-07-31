Terzi dizisi Mustafa kim oynuyor? Peyami'nin babası hastalığı ne, ne oldu?

Netflix dizisi Terzi 2. sezonu ile başladı. Dizinin yeni bölümlerinde de dikkat çeken karakterler biri Peyami'nin babası Mustafa oldu. Çocuk yaşta geçirdiği ateşli hastalık sonrası engeli olan Mustafa'ya başarılı oyuncu Olgun Şimşek hayat veriyor.

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Merakla beklenen Terzi dizisinin 2. sezonu 28 Temmuz'da yayınlanmaya başladı.Daha ilk günden ses getiren dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu merak edildi ve araştırılmaya başladı. Özellikle oyunculuğu ile büyük alkış toplayan Olgun Şimşek'in canlandırdığı Mustafa karakteri 2. sezonda da dizinin öne çıkan isimlerinden oldu. Kars'ta yaşayan babası öldükten sonra hastalığı daha da nükseden Mustafa'yı oynayan Olgun Şimşek'in hayatı da şu sıralar merak ediliyor. Peki Olgun Şimşek kimdir, yaşı kaç, evli mi?

Terzi dizisi nerede çekiliyor, Peyami'nin terzi atölyesi nerede?

Mekanların çok itinalı bir şekilde seçildiği Terzi dizisinin birçok bölümü Kırklareli ve İstanbul'da çekildi. Kars ve çiftlik bölümlerinin Kırklarelin'de çekildiği gelen bilgiler arasında. Peyami'nin terzi atölyesi ve Dimitri'nin ev çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

Olgun Şimşek kimdir?

Olgun Şimşek, 1971'de Bursa'da doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Bursa, Mustafakemalpaşa'da tamamlamış Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Bölümü mezunu olan sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladı.

Şimşek, Bir Demet Tiyatro komedi dizisindeki "Kudret" tiplemesiyle ile Yedi Numara komedi dizisindeki "Sabit Ballıoğlu" tiplemesiyle ve İbo Show'daki "Güçlü" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazanmıştır.

Netflix Terzi dizisi 1. sezon oyuncu kadrosunda başrolde Terzi olan Peyami var. Peyami'ye başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy hayat veriyor. Peyami'nin en yakın arkadaşı Dimitri'ye ise Salih Bademci alkışlanack bir performansla hayat veriyor. Peyami'nin asistanı olan Suzi karakterine ise adı aşk dedikodularına karışan manken Ece Sükan hayat veriyor. Dimitri'nin nişanlısı Esvet (Fürize) ise güzel oyuncu Şifanur Gül hayat veriyor. Peyami'nin Kars'ta yaşayan ve engelli olan babası Mustafa'ya ise Olgun Şimşek hayat veriyor. Peyami'nin diktatör babaannesi Sülün Hanım'a ise usta oyuncu Celile Toyon hayat veriyor.