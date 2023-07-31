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Jandarmadan definecilere baskın! Şarjlı vidalama ile define arayan 3 kişi yakalandı

Jandarmadan definecilere baskın! Şarjlı vidalama ile define arayan 3 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da şarjlı vidalama yöntemi ile hazine arayan defineciler jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

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Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi Belce mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kundak mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler M.K. (33), M.K. (20) ve H.H.A.’yı (38) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 metre çapında, 1,5 metre derinlikte çukur kazıldığını ve içerisinde kazma, kürek, demir manivela, balyoz, çekiç, şarjlı vidalama, şarjlı lamba ve demirler ele geçirdi. Olayın ardından şahısların jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

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