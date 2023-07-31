Irak'ta Türkmenler yerel seçimlere tek listeyle katılacak

Irak'taki Türkmenler, yıl sonunda yapılması planlanan yerel seçimlere başta Kerkük olmak üzere Türkmen nüfusun yoğun olduğu bölgelerde tek listeyle katılmaya hazırlanıyor.

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak genelinde 18 Aralık'ta düzenlenecek vilayet meclisi seçimlerinin Türkmenler için parlamento seçimleri kadar önemli olduğunu belirtti.

Türkmenlerin seçimlere tek listeyle güçlü şekilde girmeyi planladığını söyleyen Turan, böylece yerel meclislere çok sayıda temsilci göndermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Vilayet meclislerinin kentler için bir yasama organı konumunda bulunduğuna ve valiyi seçme hakkına sahip olduğuna işaret eden Turan, "Irak Anayasası'na göre kent valilerinin vilayet meclisi tarafından seçilmesi gerekir ama hala ülkenin birçok kentinde valiler atamayla geliyor. Bu yüzden de hemen hemen tüm kentlerde sorunlar var." dedi.

Turan, Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin yoğun yaşadığı kentlerde hizmet yetersizliğine en iyi ve en sağlıklı çözümün vilayet meclislerinde Türkmen temsilci sayısının artırılması olduğunu vurguladı.

"Vilayet meclislerinde ciddi temsil sahibi olmak istiyoruz"

Irak'ın en büyük ilçesi konumundaki tamamı Türkmenlerden oluşan Musul'a bağlı Telafer'in en temel hizmetlerden yoksun olduğunu aktaran Turan, bu durumun Musul vilayet meclisinde Türkmen temsilci olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Musul'da Türkmenlerin Araplardan sonra en büyük ikinci etnik grup olduğuna dikkati çeken Turan, seçime yoğun katılım sağlandığı takdirde vilayet meclisinde Türkmenlerin en iyi şekilde temsil hakkına sahip olacaklarını dile getirdi.

ITC Başkanı, Kerkük, Musul, Salahaddin, Diyala ve Bağdat'ta Türkmen seçmenlerin yoğun katılımı için hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Vilayet meclislerinde ciddi temsil sahibi olmak istiyoruz." dedi.

Türkmen seçmenini olumsuz etkileyenler var

Uzun yıllardır Irak'ta yapılan tüm seçimlerde Türkmen seçmenlerin kafasını karıştıran ve onları olumsuz etkileyen siyasi taraflar olduğunu aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Son yirmi yılda Irak'ta kurulan hükümetlerde Türkmenler ve Türkmen siyasi partiler hak ettikleri yerde olamadı. Bunu özellikle büyük siyasi partiler yapıyor. Türkmen seçmenini kendi siyasi partisinden uzaklaştırmayı, kafasını karıştırmayı ve Türkmen oylarını kendilerine kazandırmayı hedefliyorlar."

ITC olarak her türlü siyasi oyuna rağmen Türkmen seçmene sahip çıkma konusunda önemli hazırlık yaptıklarını belirten Turan, tüm Türkmen siyasi parti, görüş ve fikirleri tek ittifak altında toplayarak seçime gireceklerini söyledi.

Ülkede yıllardır devam eden temel hizmet eksikliği, altyapı sorunları, elektrik kesintileri, iç savaş ve terör olaylarından dolayı seçmenin seçime katılımının giderek azaldığına dikkati çeken Turan, bunun Türkmen seçmenler için de geçerli olduğunu, ancak bu topraklarda varlık mücadelesi veren Türkmenlerin seçime katılımının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Turan, özellikle Kerkük'te valilik görevine Türkmenlerin talip olduğunu, bu yüzden Kerkük vilayet meclisinde Türkmen temsilci sayısının mümkün olduğunca çok olması gerektiğinin altını çizdi.