31 Temmuz İZBAN çalışıyor mu, son durum! İzmir metro, tramvay çalışıyor mu çalışmıyor mu?

İZMİR'den gelen son dakika haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir'de İZBAN greve başladı. Sabah işe gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşlar zor anlar yaşadı mağdur oldu. Haklarının ödenmediği için greve giden İZBAN kaç gün grev yapacak, İzmir İZBAN metro, tramvay grevde mi, ne zaman çalışacak?

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İzmir'de sabah kalkıp işine gitmek için metro, tramvay gibi toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar grevle karışılaştı. Kentte ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda yaşanan grev nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Peki İzmir İZBAN metro, tramvay grevde mi, ne zaman çalışacak?

31 Temmuz İzmir, metro çalışıyor mu?

İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı çıkmaması üzerine işçiler, greve gitti. Haftanın ilk gününe grevle uyanan ve metro ile tramvaya binemeyen İzmirliler ise otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzBB’nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen, 625 çalışanı ilgilendiren, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Metro A.Ş.’nin Halkapınar’daki Genel Müdürlük binasındaki son toplantıda da tarafların ilgili 11 madde üzerinde anlaşma sağlayamadığı öğrenilirken, sabah saat 05.00’ten itibaren metro ve tramvayda şalterler indi, seferler durdu.

İzmirliler güne grevle uyandı

Kentte ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda yaşanan grev nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle metro ve tramvay istasyonlarına gelen İzmirliler, "Bu iş yerinde grev vardır" pankartını görünce bekledikleri istasyonlardan geri dönmek zorunda kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için Halkapınar Metro İstasyonu’na gelen ve grev nedeniyle metroya binemeyen Mümin Öztürk, “Biraz vatandaşı da düşünmek lazım. Ben her sabah metroya binerek işime gidiyorum. Geri döneceğim mecburen. Buradan Üçkuyular’a gidip Balıklıova aracına binip yerime gitmek istiyorum ama bugün gidemeyeceğim demek ki. İnşallah yarın da devam etmez” diye konuştu.

İşe gitmek için Halkapınar Metro İstasyonu’na gelen bir diğer vatandaş Meymet Kaymaz ise, “Saat 5’te işe gideceğiz, geliyoruz metro yok. Hepimizi mağdur ettiler. Nasıl olacak bu? Artık şimdi taksi bulacağız da işimize gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, birçok tramvay istasyonu grev nedeniyle boş kalırken, Metro ve tramvaya binemeyen vatandaşlar belediye tarafından ek seferlerin de konulduğu otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı.