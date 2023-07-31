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Çocuk ve aile dostu yapımlar ödüllendirilecek

Çocuk ve aile dostu yapımlar ödüllendirilecek

RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk ve aile dostu yapımları ödüllendirmek için düğmeye bastı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iş birliğindeki ödül projesinin duyurusu yayımlandı. 30 Eylül’e kadar yapılacak başvurular neticesinde yaklaşık 16 milyon Türk lirası teşvik dağıtılacak.

Çocuk ve aileyi kırmızı çizgi olarak kabul eden RTÜK, daha önce duyurduğu teşviklerin takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığındaki çalışma kapsamında çocuk ve aile dostu yapım ve dizilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

1 Temmuz 2022 ile 30 Haziran 2023 arasında yayınlanan yapımlar ödüllendirilecek

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar geçtiğimiz yıl içinde yayınladıkları çocuk ve aile dostu içerikler için başvuru yapabilecek. 1 Temmuz 2022’den itibaren 30 Haziran’a kadar yayınlanan yapımlara ödül talep edecek yayıncılar için son tarih 30 Eylül 2023 olarak belirlenirken, başvurular RTÜK’ün resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacak.
Yayın örneklerini ilgili başvuru alanına yükleyecek radyo ve televizyonlara seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda 10 kategoride çocuk ve aile dostu yapım ödülü verilecek.

“2023 yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri”; dizi, film, haber, belgesel, çocuk programı, spor programı, yarışma, güncel yapım, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları kategorilerinde dağıtılacak.
Başvuruların nihai değerlendirmesi, 1 Ekim ve 31 Ekim tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan Seçici Kurulca yapılacak.
Ödüllerin toplam değeri 15 milyon 621 bin Türk lirası olarak belirlendi.

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