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Üniversite sonuçları YKS 2023 sonuçları açıklanıyor, YKS sonucu öğrenme ne zaman açıklanır?

Üniversite sonuçları YKS 2023 sonuçları açıklanıyor, YKS sonucu öğrenme ne zaman açıklanır?

2023 YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan üniversite tercihlerinin tamamlanmasıyla, tercih sonuçları gündeme gelecek. Peki, 2023 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, tercih sürecinin başlaması ardından merak konusu oldu. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, 2023 YKS tercih sonuçları için ÖSYM takvimini inceliyor. Peki, üniversite (YKS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

2023 YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan üniversite tercihlerinin tamamlanmasıyla, tercih sonuçları gündeme gelecek. Peki, 2023 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih işlemleri ne zaman bitecek?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

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