BIST 7.250
DOLAR 26,96
EURO 29,77
ALTIN 1.696,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Deplasmanda tanışan Eskişehirsporlu çift dünya evine girdi!

Deplasmanda tanışan Eskişehirsporlu çift dünya evine girdi!

Eskişehirspor taraftarı olarak gittikleri Osmanlıspor deplasmanında tanışan ve 3 yıl sonra evlenmeye karar veren çift, meşaleler ve besteler eşliğinde yaptıkları düğünle dünya evine girdi.

Abone ol

Eskişehir’de yaşayan Büşra ve Fatih, 2020 yılında Eskişehirspor taraftarı olarak gittikleri Osmanlıspor deplasmanında tanıştı. Deplasman otobüsünde başlayan arkadaşlıkları, aşka dönüştü. Birlikte geçirdikleri 3 yılın ardından dünya evine girmeye karar veren Büşra ve Fatih Ak çifti, Eskişehirspor ile başlayan hikayelerini, tribün kültürüyle iç içe yaptıkları düğünle evliliğe dönüştürdü. Gelin alıcı ve salona girişte tribünden arkadaşları ile meşale şovları organize eden çift, düğünleri esnasında misafirleriyle birlikte sık sık Eskişehirspor bestesi söyledi.

“Eskişehirspor davasının bana en büyük hediyesi sevgili eşim oldu”

Eşiyle deplasman yolculuğunda tanıştıklarını ve tribün kültürüne uygun düğün organize ettiklerini belirten Fatih Ak, “Biz yıllar önce Ankara’ya bir deplasmana gitmiştik. Eşimle orada tanıştık, birbirimizi beğendik. Yıllardan beri de beraberiz. Eskişehirspor davasının bana en büyük hediyesi sevgili eşim oldu. Salona girerken de gördüğünüz gibi tribün kültüründen geldiğimiz için meşaleler yaktık, gelinimizi o şekilde aldık. Eskişehirspor’un bana en büyük artısı ne diye sorarsanız eşim derim” dedi.

“Birlikte daha fazla Eskişehirsporlu olduk”

Eskişehirspor taraftarı olarak gittikleri deplasman yolculuğunun ardından başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü belirten Büşra Ak, şu ifadeleri kullandı:
“Eşimi ilk olarak sette gördüm. Orada birbirimizi beğenmişiz, tabii haberimiz yoktu. Ondan sonra Osmanlıspor deplasmanında bir kez daha karşılaştık ve daha fazla sohbet etme imkânımız oldu. Konuşa konuşa bu duruma geldik. İyi ki hayatıma girdi, Eskişehirspor’un bana en büyük katkısı eşim oldu. Ona da her şey için çok teşekkür ederim. Eşim ve ben çok küçük yaşlardan beri Eskişehirspor’a gönül verdik. Birlikte daha fazla Eskişehirspor’un içine karıştık, daha fazla Eskişehirsporlu olduk. Bu konudan çok mutluyum.”

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da bir taksici, 2 çocuk tarafından öldürüldü
Kastamonu'da bir taksici, 2 çocuk tarafından öldürüldü
Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2023 lise kayıt tarihleri güncel takvimi
Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2023 lise kayıt tarihleri güncel takvimi
Yumruklar havada uçuştu! Bursa'da sahte kabadayılar yan baktın kavgası çıkarttı
Yumruklar havada uçuştu! Bursa'da sahte kabadayılar yan baktın kavgası çıkarttı
Kahramanmaraş'ta şap karantinası başlatıldı
Kahramanmaraş'ta şap karantinası başlatıldı
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı!
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı!
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: 464 bin çocuk için 380 milyon TL destek sağladık
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: 464 bin çocuk için 380 milyon TL destek sağladık
Üniversite adaylarına uzman tavsiyesi: Geleceğin mesleklerine yönelin!
Üniversite adaylarına uzman tavsiyesi: Geleceğin mesleklerine yönelin!
Esenyurt'taki vahşetin şoke eden arka planı! 'Saygın iş adamı' çıktı katliamın politik tarafı da var
Esenyurt'taki vahşetin şoke eden arka planı! 'Saygın iş adamı' çıktı katliamın politik tarafı da var
Malatya’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralandı!
Malatya’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralandı!
Trabzon'da muhtardan saldırgan ayılara çözüm! Çıkan ses ayıları hemen uzaklaştırıyor
Trabzon'da muhtardan saldırgan ayılara çözüm! Çıkan ses ayıları hemen uzaklaştırıyor
Alzheimer hastalığı evrensel bir sorun!
Alzheimer hastalığı evrensel bir sorun!
LGS 3. tercih işlemleri ( 3. nakil başvuruları) nasıl yapılır, nereden yapılır?
LGS 3. tercih işlemleri ( 3. nakil başvuruları) nasıl yapılır, nereden yapılır?