Esenyurt'taki vahşetin şoke eden arka planı! 'Saygın iş adamı' çıktı katliamın politik tarafı da var

Yazar Gaffar Yakınca, Esenyurt’ta bir tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntıları yazdı. Saldırganların iş adamı olduğunu ve faaliyet gösterdiği sektörleri paylaşan Yakınca, "Caniler her politik fikirden çıkabilir. Ancak burada katillerin PKK hükümlüsü Demirtaş’a özel bir sevgilerinin olduğu anlaşılıyor. Bir akrabaları da eski HDP milletvekili." dedi.

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İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırı ülke gündeminin ilk sırasına oturdu.

İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili olarak yakalanların sayısı üçe yükseldi.

Zanlılardan Murat Özer Pazar günü yakalanmıştı. Bir diğer zanlı, Servet Özer de bu sabah erken saatlerde yakalandı. Üçüncü şüpheli de bugün öğlen saatlerinde yakalandı. Son şüphelinin yakalanması çalışmaları sürüyor.

İnifial uyandıran görüntüler yazarların da gündeminde. Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca, korkunç olayın sosyal zemini ve arka planını "Katil değil 'saygın iş adamı'" başlıklı yazısında aktardı.

Esenyurt olayına karışanların mafya değil, Türkiye’nin sıradan “iş insanları” olduğunu belirten Yakınca, "Düzgün iş ilişkileri var, vergi veriyorlar, hatta belki örnek iş adamları olarak falan gösteriliyorlar" deyip yazısına şöyle devam etti:

"Tepeden tırnağa silahlı caniler, “bilmem ne şirketler grubunun” sahipleri. Ne iş yaptıklarını kendi internet sitelerinden aktarıyorum:

Koç Holding’e ait New Holland traktörlerinin satış ve servis temsilciliği,

Er Piliç distribütörlüğü, Keskinoğlu bayiliği, Banvit tedarikçiliği, Beylikdüzü ve Ağrı’da çeşitli lüks inşaat projeleri, Manisa ve Ağrı’da çeşitli kanatlı hayvan üretim çiftlikleri, Avam demir çelik adı altında inşaat demiri ticareti."

Namuslu insanlar iş yapabilir mi

2 kişinin öldürüldüğü olaya giderken bindikleri otomobilin değerinin 18 milyon lira olduğuna dikkat çeken yazar, "Birincisi, bu katil profilinden anlıyoruz ki Türkiye’de iş alemi mafyalaşmıştır. Bu canilerin iş adamı diye gezdiği bir ülkede namuslu insanlar iş yapabilir mi, para kazanabilir mi sanıyorsunuz? İkincisi, Türkiye’de bireysel silahlanma kontrolden çıkmıştır, şehirlerimiz belinde silahla gezen her türden insanın işgali altındadır." ifadelerine yer verdi.

İnsanların infial içinde idam cezası geri gelsin demesinin sebebinin kanunların yetersizliği olduğunu belirten Yakınca, kanunların düzgün yazılmadığı ülkede idamın da işe yaramayacağı görüşünde.

"Demirtaş’a özel bir sevgilerinin olduğu anlaşılıyor"

Yazar, son olarak HDP ve Demirtaş yönüne dikkat çekerek yazısını tamamladı:

"Esenyurt katliamının bir de politik tarafı var. Caniler her politik fikirden çıkabilir. Ancak burada katillerin PKK hükümlüsü Demirtaş’a özel bir sevgilerinin olduğu anlaşılıyor. Bir akrabaları da eski HDP milletvekili. Dolayısı ile konunun terör boyutunun da ayrıca araştırılması gerekiyor."

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