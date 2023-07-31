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2. nakil ne zaman yapılacak? 2023 2. nakil başvuru ekranı MEB

2. nakil ne zaman yapılacak? 2023 2. nakil başvuru ekranı MEB

Herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için bugün 2. nakil başvuru işlemleri başlayacak. 2. nakil başvuruları için son gün ise 4 Ağustos olacak. Peki LGS 2. nakil başvurusu nereden, nasıl yapılır? 2. nakil sonuçları ne zaman yapılacak?

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Öğrenciler için 2. nakil işlemleri bugün MEB resmi sitesinde başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Kimler nakil başvurusu yapabilir?

İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

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