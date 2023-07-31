Evgeny Grinko, İstanbul Başakşehir'deydi

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko İstanbul Başakşehir Sular Vadisi’nde konser verdi.

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Başakşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, Sular Vadisi’nde sevenleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu konserde Grinko, Başakşehirlilere müzik ziyafeti sundu.

Grinko’nun sevenleri tarafından milyonlarca kez dinlenen “Valse” adlı eseri bu sefer Başakşehir’den yükseldi. Grinko, sahne aldığı müzisyenlerle birlikte duygusal parçalar da çaldı. Birbirinden güzel eserler, Başakşehirli müzikseverlerden büyük beğeni topladı.