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Adana'da korkunç cinayet! Arabada silahlı saldırıya uğradı

Adana'da korkunç cinayet! Arabada silahlı saldırıya uğradı

Adana'da bir aracın önünü kesen katil zanlıları silahlı saldırıda bulundu. Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Adana merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler, otomobil ile Ali Çiftçi'nin (32) yolcu konumunda bulunduğu panelvan aracın önünü kesti. Otomobilden inen şüpheliler, tabanca ile panelvan içindeki Ali Çiftçi'ye peş peşe ateş etti.

Saldırının ardından şüpheliler, otomobile binip, olay yerinden kaçtı Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çiftçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirlenen Çiftçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çiftçinin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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