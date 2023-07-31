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LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı TC ile giriş-LGS nakil sonucuna nereden bakılır?

LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı TC ile giriş-LGS nakil sonucuna nereden bakılır?

24-28 Temmuz arasında yapılan LGS 1. nakil tercih sonuçları bugün MEB tarafından erişime açılacak. Öğrenciler LGS 1. nakil sonuçlarını MEB adresinden TC numarası ve öğrenci numarası ile sorgulayacak. Peki nakil sonuçları öğrenme nereden yapılır, LGS nakil sonuçlarına nereden bakılır?

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LGS tercih sonuçları MEB tarafından 24 Temmuz'da açıklanmıştı. Şimdi ise öğrencileri nakil heyecanı sardı. 2. nakil tercih işlemleri 28 Temmuz'da sona ermişti. Bugün ise MEB tarafından 1. nakil sonuçları erişime açılacak. Peki LGS 1. nakil tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte LGS nakil sonucu öğrenme ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü erişime açtı.

Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı.

LGS nakil sonucu ne zaman açıklanacak?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 LGS 2. nakil ne zaman? 

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek.

Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.
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