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Van'da büyük operasyon! 30 kişi yakalanıp tutuklandı

Van'da büyük operasyon! 30 kişi yakalanıp tutuklandı

Van'da hırsızlık ve benzeri değişik suçlardan aranan 34 kişinin 30'u tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 89 yıl hapis cezası bulunan 34 şahıs yakalanmış, 30 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından; 3 adet silah, 16 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 aranan şahıs yakalanmıştır. 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 26 adet fişek, 1 adet tüfek ve 53 adet tüfek kartuşu ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 aranan şahıs yakalanmıştır.

2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Park, bahçe, meydan vb. açık alanlarda yapılan denetimlerde; 91 şahıs ve 94 araç sorgulanmış, 1 araç sürücüsüne ‘Yüksek Sesle Müzik Yayını Yapmaktan’ idari işlem uygulanmış, 1 motosiklet sürücüsüne ‘sigortasız araç kullanmaktan’ idari işlem uygulanarak araç trafikten men edilmiştir” denildi.

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