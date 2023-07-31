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Ümit Özdağ'dan muhalefeti sarsan açıklama! İYİ Parti ve CHP arasında fitili ateşledi!

Ümit Özdağ'dan muhalefeti sarsan açıklama! İYİ Parti ve CHP arasında fitili ateşledi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'gizli protokol' tartışmalarının ardından muhalefeti sarsan bir iddia ortaya attı. "İlk kez açıklıyorum" diyen Özdağ, İYİ Parti'nin seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi hezimete uğrayan muhalefette her geçen gün bir kriz daha patlak vermeye devam ediyor. 28 Mayıs ikinci tur seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu ile makam alışverişi yaptığı iddia edilen ve 'gizli protokol' tartışmalarına konu olan Ümit Özdağ'dan muhalefeti sarsan bir açıklama geldi.

Muhalefeti sarsan açıklama

Katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Özdağ, geçtiğimiz günlerde yerel seçimler nedeniyle karşılıklı rest çeken İYİ Parti ve CHP ile ilgili "İlk kez açıklıyorum" diyerek ortaya attığı iddiasında İYİ Partililerin seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi.

"İYİ Partililer ilk turda Sinan Oğan'a oy verdi"

Özdağ, "Bunu ilk kez açıklıyorum. Tahmin ediyordum ama. İYİ Parti'ye oy veren seçmen sandığa gitmemiş ikinci turda. Protesto oy kullanmış." dedi.

"Kılıçdaroğlu'na oy vermediler"

MHP'ye oy veren seçmenin ikinci turda Başkan Erdoğan'ı desteklediğini belirten Özdağ, "Birinci turda Sinan Oğan'a vermiş ama ikinci turda Kemal Bey'e vermemişler." ifadelerini kullandı.

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