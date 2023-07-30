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Genç kızın akıllara durgunluk veren ölümü! Mazgalı kestiler...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Genç kızın akıllara durgunluk veren ölümü! Mazgalı kestiler...

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre,Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan A.D.Ç. (20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın üzerine düşen A.D.Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı.

İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen A.D.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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