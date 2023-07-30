BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  SPOR

Antalyaspor Başkanı, Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan yardımcısı oldu

Antalyaspor Başkanı, Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkan yardımcısı oldu

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Abone ol

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkanlığını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı, 20 Süper Lig kulübünün başkanlarının yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı'nın önceki gün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Koç'un önerisi ve 9 yönetim kurulu asil üyesinin oy birliği ile Gülel'in, başkan yardımcılığı görevini üstlendiği belirtildi.

Daha önce 2010-2012 yılları arasında Antalyaspor AŞ başkanlığı yaptığı dönemde, başkan yardımcılığı görevinde bulunan Hasan Akıncıoğlu'ndan sonra ilk kez bir Antalyaspor Başkanı'nın, Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu görevi üstlenmiş olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'daki mide bulandıran olayda yeni gelişme! Çıplak halde zeytin tankına girmişti
Manisa'daki mide bulandıran olayda yeni gelişme! Çıplak halde zeytin tankına girmişti
1. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2023 nereden bakılır? TC ile nakil sonuç ekranı sorgulama
1. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2023 nereden bakılır? TC ile nakil sonuç ekranı sorgulama
Nijer'de darbe destekçileri cuntanın çağrısıyla sokağa indi!
Nijer'de darbe destekçileri cuntanın çağrısıyla sokağa indi!
MSB duyurdu; Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu; Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Altınova Festivali'nde Emre Altuğ konseriyle coştular!
Altınova Festivali'nde Emre Altuğ konseriyle coştular!
Muş'ta 3 yıldır süren kan davası barışla sona erdi!
Muş'ta 3 yıldır süren kan davası barışla sona erdi!
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki son yarışı tamamlayamadı!
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki son yarışı tamamlayamadı!
Beştepe'den 'idam' çağrısı: Esenyurt katilleri için yaşasın idam! Kısasta hayat vardır...
Beştepe'den 'idam' çağrısı: Esenyurt katilleri için yaşasın idam! Kısasta hayat vardır...
Antalya'da sevgili dehşeti! İlk önce kız arkadaşını ardından kendini vurdu
Antalya'da sevgili dehşeti! İlk önce kız arkadaşını ardından kendini vurdu
Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'a geldi
Mülteci kampında silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı!
Mülteci kampında silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı!
Bartın'da denizi kirleten kuru yük gemisine 3,8 milyon lira ceza kesildi!
Bartın'da denizi kirleten kuru yük gemisine 3,8 milyon lira ceza kesildi!