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Altınova Festivali'nde Emre Altuğ konseriyle coştular!

Altınova Festivali'nde Emre Altuğ konseriyle coştular!

YALOVA'da Altınova Belediyesi 16. Kültür Festivali’nin ikinci gününde, Emre Altuğ ile Canbay ve Wolker konserleriyle eğlence zirveye çıktı.

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Altınova’da yaşayan vatandaşların kendi kültürlerini tanıttıkları stantların ilgi gördüğü festivalin ikinci günü konserleri büyük ilgiyle takip edildi.

Festival çerçevesinde ilk olarak Canbay ve Wolker sahne aldı. Rap müziğin sevilen isimleri, sevenlerine unutamayacağı bir gece yaşattı. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, konuk ülkelerden gelen belediye başkanlarıyla Canbay ve Wolker'a doğa pasaportu hediye etti.

Gecenin son konserinde ise pop müziğinin sevilen seslerinden olan Emre Altuğ, Altınovalılarla buluştu. Bu kez şarkılarını Yalovalılar için seslendiren ünlü sanatçı sahne performansıyla da tam not aldı.

Başkan Oral, Emre Altuğ'a doğa pasaportunun yanı sıra ilçede kadınlar tarafından üretimi yapılan yöresel ürünlerden hediye etti.

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