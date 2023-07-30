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Antalya'da sevgili dehşeti! İlk önce kız arkadaşını ardından kendini vurdu

Antalya'da sevgili dehşeti! İlk önce kız arkadaşını ardından kendini vurdu

Antalya'da sevgilisi ile tartışan 23 yaşındaki genç ilk önce sevgilisini daha sonra kendisini başından vurdu.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Batuhan C. (23) ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Merve G. (25) sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Batuhan C., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp kız arkadaşını kafasından vurdu. Hızla olay yerinden koşarak kaçan genç, yaklaşık 300 metre ileride 6864. Sokak'ta da silahı başına dayayarak ateşledi.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Batuhan C. özel bir hastaneye kaldırılırken, Merve G. ise Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Ekipler, Batuhan C.'nin kendisini vurduğu yerde bulunan bir adet tabanca ve boş bir kovana el koydu.

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