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Ankara Müftüsü fetvayı verdi: Yabani eşeğin eti de sütü de helal!

Ankara Müftüsü fetvayı verdi: Yabani eşeğin eti de sütü de helal!

ANKARA Müftüsü Hasan Çınar, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı fetvada yaban eşeklerinin etinin de bütünün de helal olduğunu iddia etti. Çınar daha önce de zebra ve çekirgeyi 'yenilmesi helal' hayvanlar listesine eklemişti.

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Daha önce helal olan kara hayvanları olarak koyun, keçi, deve, dağ keçisi gibi hayvanların yanı sıra ceylan, zebra ve çekirgeleri de sıralayan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, “Zebra etinin yenilmesi helaldir" demişti. Çınar'dan yeni bir fetva geldi. Çınar, Twitter hesabından “Yabani merkebin eti de sütü de helaldir” paylaşımında bulundu. Çınar’ın soru- cevap şeklindeki paylaşımı şöyle:

Soru: 1-Ev hayvanı olan merkebin sütü içilir mi?

Cevap: 1- Hayır, içilmez, haramdır. Eti helal olan hayvanların sütü de helaldir. Ehli merkebin (evcil eşeğin) eti haram olduğu için sütü de haramdır. Yabani merkebin eti de sütü de helaldir.

2- Kurt sütüyle beslenen koyunun sütü içilir mi?

2-Evet, içilir, helaldir. Kurt sütüyle büyüyen koyunun eti de, sütü de helaldir. Çünkü bu konuda genel kural; hayvanlar annelerine tabidir. Bundan dolayı kendisini doğuran hayvana bakılır. Eti ve sütü helal olan hayvanın yavrusu, eti ve sütü haram olan hayvanın sütüyle beslenmiş olsa bile kendisi helaldir. Kurban olarak da kesilebilir.
Örnek: kurt sütüyle beslenen kuzunun büyüdüğünde etini yemek, sütünü içmek caizdir. Buna mukabil koyun sütüyle beslenen kurt yavrusunun, büyüdüğünde eti de sütü de caiz olmaz.”

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