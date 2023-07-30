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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Ev sahibi Yeni Zelanda elendi

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Ev sahibi Yeni Zelanda elendi

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 4 maç oynandı.

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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, günün maçları tamamlandı.

H Grubu'nda Fas, birçok ilke imza attığı mücadelede, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Turnuvada tarihindeki ilk golünü 6. dakikada Ibtissam Jraidi ile bulan ve ilk kez kazanarak grupta yeniden iddialı duruma gelen Fas'ta, maça ilk 11'de başlayan defans oyuncusu Nouhaila Benzina ise Dünya Kupası tarihinde başörtülü mücadele eden ilk sporcu oldu.

Grubun diğer mücadelesinde Kolombiya, 2003 ve 2007'de turnuvada kupaya uzanan Almanya'yı 2-1'le geçerek büyük sürprize imza attı. Bu sonuçla, iki maç sonunda 6 puana ulaşan Kolombiya liderliğe uzanırken, turnuvada 1995'ten sonra ilk kez grup maçı kaybeden 3 puanlı Almanya, ikinci sırada bulunuyor.

Ev sahibi Yeni Zelanda elendi

A Grubu'nun 3. ve son maçlarında ise Norveç, Filipinler'i 6-0 yendi. Bu sonucun ardından Norveç, 4 puan ve averaj farkıyla grup ikincisi olarak son 16 takım arasına kaldı.

İsviçre ile 0-0 berabere kalan turnuvanın ev sahiplerinden Yeni Zelanda, 4 puanla grup üçüncüsü oldu ve turnuvaya veda etti. 5 puanlı İsviçre ise lider unvanıyla üst tura adını yazdırdı.

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