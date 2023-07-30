Sözcü gazetesi çok fena yakalandı! Manşetinde vurdu, arka kapağına reklam aldı

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kavgası sürerken Sözcü gazetesi çok fena çuvalladı. Manşetinden neredeyse tam sayfa orman kesimi yapan şirketi eleştiren Sözcü, arka kapağında ise tam sayfa aynı şirketin reklamını yaptı.

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Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’ndeki Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı köylülerin başlattığı eylemler sürerken, medya yeni bir skandalla karşı karşıya kaldı. Sözcü, manşetinden Akbelen Ormanı'nda kesim yapılmasını tam sayfa eleştirip "Şu para nelere muktedir" diyen Sözcü, arka kapağının tamamını parayla orman kesimi yapan şirkete sattı. Sözcü gazetesinin ikiyüzlü tavrı tepki çekti.

Birinci sayfadan verdikleri başlığa bak!

Sözü gazetesi, birinci sayfasını neredeyse tamamen Akbelen Ormanı protestolarına ayırıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu para, kapitalizm nelere muktedir..." sözlerini manşet yapan Sözcü gazetesi, "Bu ağaçlar bizim. bu analar bizim" edebiyatı yaptı.

Sözcü'nün yayınladığı tam sayfa ilan, YK Enerji işçileri adına verilmiş görünüyor.



Parayı alıp reklamını yaptılar!

Aynı Sözcü gazetesi o manşeti attığı gün, arka sayfasının tamamını Akbelen Ormanı'nda kesim yapan YK Enerji şirketinin reklamına ayırdı. Yani Sözcü, manşetindeki "şu para nelere muktedir" sözünün ete kemiğe bürünmüş halini bugün okuyucularının önüne koldu.